Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie aktuell: Anleger schicken Shell (Royal Dutch Shell) (A) ins Minus

Die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 10,81 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,81 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,94 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 61.372 Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktien.

Bei 26,18 EUR erreichte der Titel am 12.11.2019 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,50 EUR. Dieser Wert wurde am 18.03.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie wird bei 16,45 GBP angegeben. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Gewinn in Höhe von 1,23 USD je Aktie aus.

Royal Dutch Shell plc ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen. Die Endprodukte des Unternehmens umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. Zuletzt einigte sich Shell mit der BG Group auf einen Zusammenschluss der Unternehmen: Für die Übernahme des britischen Gasproduzenten soll Shell rund 47 Milliarden Pfund zahlen.

