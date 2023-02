Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochmittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 28,99 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 28,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.210 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,23 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,41 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,50 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 USD, nach 0,83 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 101.303,00 USD im Vergleich zu 85.280,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 04.05.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,69 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com