Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,9 Prozent auf 28,81 GBP ab.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 28,81 GBP abwärts. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,78 GBP ab. Mit einem Wert von 29,02 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.751.366 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 12.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,52 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,14 GBP. Abschläge von 23,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,46 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.732,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101.303,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 3,86 USD je Aktie aus.

