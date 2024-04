Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag schwächer

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 28,90 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 28,90 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging bis auf 28,78 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 29,02 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.896.552 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 12.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,52 GBP an. Gewinne von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,14 GBP erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,38 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,46 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 USD, nach 1,39 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.732,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101.303,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt letztendlich

Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht Zuschläge

FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen