Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 23,25 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 23,29 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,15 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 1.316.150 Stück.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,09 GBP fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 17,91 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,70 GBP an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 86.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 84.204,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie im Plus: Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an

IEA-Analyse erwartet Höhepunkt der globalen Ölnachfrage vor 2030

Shell-Aktie im Fokus: Seit knapp 200 Jahren - Shells Geschichte vom Antikhändler zum Gas- und Ölkonzern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com