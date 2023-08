Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 23,81 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 23,81 GBP. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,72 GBP ein. Bei 23,96 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 986.708 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,14 GBP) erklomm das Papier am 09.03.2023. Mit einem Zuwachs von 9,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,08 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,02 GBP an.

Am 27.07.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie verdient. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.578,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

