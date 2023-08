Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Im London-Handel kam die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 23,96 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 23,96 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,99 GBP aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,91 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,96 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.793 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 26,14 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,10 Prozent. Am 16.08.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,41 GBP. Mit Abgaben von 10,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 74.578,00 USD in den Büchern – ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie im Minus: Bundesstaat Texas verklagt Shell

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie auf rotem Terrain: Shell verdient weniger als erwartet und kündigt weitere Aktienrückkäufe an