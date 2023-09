Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag stabil

Aktie im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 25,82 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kam im London-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,82 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,94 GBP an. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,80 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,90 GBP. Zuletzt wurden via London 3.449.766 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,50 GBP fiel das Papier am 25.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,02 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 74.578,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100.059,00 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

