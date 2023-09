Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 25,88 GBP nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,88 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,99 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,90 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5.157.081 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100.059,00 USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

