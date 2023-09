Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,83 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr bei 25,83 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,93 GBP aus. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,82 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,90 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 299.423 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,18 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,02 GBP an.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,07 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie fester: Verkauf des Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland beschlossen

Shell-Aktie springt an: Shell will sich offenbar von Tochtergesellschaft Shell Energy Retail trennen