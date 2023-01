Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 27,52 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 37.907 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,19 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 5,74 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,50 GBP an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95.749,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Umsatz von 60.044,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 5,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

