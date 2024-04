Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gibt am Dienstagmittag ab

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 28,53 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,3 Prozent auf 28,53 GBP ab. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sank bis auf 28,47 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,60 GBP. Zuletzt wechselten 1.841.895 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,52 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 3,47 Prozent wieder erreichen. Bei 22,14 GBP fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 22,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,03 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,46 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,28 Prozent zurück. Hier wurden 78.732,00 USD gegenüber 101.303,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,87 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

