Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagvormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 28,71 GBP ab.

Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 28,71 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,53 GBP ab. Bei 28,60 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327.731 Stück gehandelt.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,52 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 2,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 22,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 22,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,46 GBP angegeben.

Am 01.02.2024 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78.732,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 101.303,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,87 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Ende des Montagshandels nach

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Montagnachmittag

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt