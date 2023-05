Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,01 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,98 GBP nach. Mit einem Wert von 24,09 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 61.472 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP an. 8,87 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 25,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,70 GBP.

Am 04.05.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,27 Prozent auf 86.959,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84.204,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 präsentieren. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

