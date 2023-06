Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 23,27 GBP. Bei 23,22 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,45 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 8.387.706 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 26,14 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 12,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 21,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 29,95 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 86.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vorlegen. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

