Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verteuert sich am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 27,59 GBP nach oben.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 27,59 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,60 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,36 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.578.608 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,60 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 0,04 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,09 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 100.059,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74.578,00 USD.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,11 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

