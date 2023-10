Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 27,58 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 27,58 GBP. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,68 GBP. Bei 27,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 3.532.643 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2023 markierte das Papier bei 27,68 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,06 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Es stand ein EPS von 0,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 74.578,00 USD, gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,47 Prozent präsentiert.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

