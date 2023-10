Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 27,36 GBP.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 09:00 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,51 GBP zu. Bei 27,36 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 182.535 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 27,51 GBP erreichte der Titel am 16.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 21,44 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,02 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

