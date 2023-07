Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 22,96 GBP ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 22,96 GBP. Im Tief verlor die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 22,82 GBP. Bei 22,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 177.523 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 19,39 GBP. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 18,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,34 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86.959,00 USD im Vergleich zu 84.204,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie steigt: Shell rechnet für Q2 mit Abschreibungen von bis zu 3 Milliarden Dollar

Shell-Aktie im Plus: Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an