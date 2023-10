Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,65 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 27,65 GBP. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,74 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,41 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.219.285 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 27,74 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 0,31 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2023). Abschläge von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 GBP.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 74.578,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100.059,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

