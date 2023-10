Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 27,72 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,72 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 27,78 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 27,41 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.771.160 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,78 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,22 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 22,44 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,02 GBP aus.

Am 27.07.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,13 USD im Jahr 2023 aus.

