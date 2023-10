Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 27,45 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 27,45 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 27,40 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,41 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 283.669 Stück.

Bei 27,68 GBP erreichte der Titel am 16.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 0,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein am 25.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 27,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Aktie aus.

