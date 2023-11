Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag auf grünem Terrain

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 25,75 GBP.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 25,75 GBP. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,75 GBP zu. Bei 25,61 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.719.789 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 8,47 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit einem Kursverlust von 16,52 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,65 GBP angegeben.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95.749,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,15 USD fest.



