Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 26,01 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 26,01 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,08 GBP zu. Bei 25,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.033.856 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,38 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,36 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,65 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,15 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

