Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zum Vortag unverändert notierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zuletzt im London-Handel bei 25,56 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie um 09:06 Uhr im London-Handel bei 25,56 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,69 GBP zu. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,53 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 25,61 GBP. Bisher wurden via London 198.161 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 8,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein am 25.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 15,89 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,65 GBP.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 76.350,00 USD.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

