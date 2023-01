Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag Verlust reich

Um 09:22 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,43 EUR ab. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,43 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.195 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 29,19 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 6,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,64 EUR. Dieser Wert wurde am 24.01.2022 erreicht. Abschläge von 32,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,61 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 0,53 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.044,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,24 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie dennoch stark: Shell rechnet wegen hoher Gewinne im Gashandel mit Milliarden-Steuerlast

Shell-Aktie dennoch stark: Shell fliegt von 'Top 30 Global Ideas'-Liste der RBC

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com