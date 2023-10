Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,87 GBP.

Um 11:48 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,87 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf 27,93 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,85 GBP. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.015.374 Aktien.

Am 18.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,21 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,88 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,02 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,13 USD im Jahr 2023 aus.

