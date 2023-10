Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,75 GBP.

Um 15:52 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,75 GBP. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,93 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.676.423 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,93 GBP. Dieser Kurs wurde am 18.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,54 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,02 GBP.

Am 27.07.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 74.578,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100.059,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Aktie aus.

