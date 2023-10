Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochvormittag kaum bewegt

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 27,73 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 27,73 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 27,85 GBP. Im Tief verlor die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,72 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,85 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 131.894 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 27,85 GBP markierte der Titel am 18.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 0,43 Prozent wieder erreichen. Bei 21,50 GBP fiel das Papier am 25.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,48 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,02 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 74.578,00 USD in den Büchern – ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Börse London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag stärker

LSE-Handel: FTSE 100 steigt