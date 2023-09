Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 26,06 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 26,06 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,18 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 GBP. Bisher wurden heute 949.129 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 26,18 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,44 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umgesetzt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell- und BP-Aktien uneins: Kalifornien klagt gegen Öl-Riesen - ExxonMobil- und ConocoPhillips-Aktien im Plus

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie fester: Verkauf des Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland beschlossen