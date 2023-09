Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,09 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,09 GBP zu. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,18 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,00 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.197.692 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2023 markierte das Papier bei 26,18 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 21,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 74.578,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100.059,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,07 USD je Aktie belaufen.

