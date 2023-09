Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,06 GBP nach oben.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 26,08 GBP. Bei 26,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 202.022 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 26,14 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Mit einem Zuwachs von 0,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,50 GBP fiel das Papier am 25.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 21,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,02 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

