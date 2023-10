Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Shell (ex Royal Dutch Shell)

Blick auf Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 27,57 GBP abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,57 GBP ab. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,33 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,74 GBP. Zuletzt wechselten 1.397.314 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2023 bei 27,93 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,02 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 74.578,00 USD in den Büchern – ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,13 USD je Aktie.

