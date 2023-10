Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 27,68 GBP.

Um 09:07 Uhr rutschte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,68 GBP ab. Bei 27,68 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,74 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 143.738 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.10.2023 auf bis zu 27,93 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,90 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 22,34 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,47 Prozent zurück. Hier wurden 74.578,00 USD gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

