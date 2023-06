Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 23,17 GBP nach. Das Tagestief markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 23,09 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,40 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.964.266 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 12,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 21,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,01 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 86.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,20 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie im Plus: Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an

IEA-Analyse erwartet Höhepunkt der globalen Ölnachfrage vor 2030

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com