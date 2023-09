Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 25,91 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 25,91 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sank bis auf 25,59 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.340.977 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 26,18 GBP erreichte der Titel am 19.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 20,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell- und BP-Aktien uneins: Kalifornien klagt gegen Öl-Riesen - ExxonMobil- und ConocoPhillips-Aktien im Plus

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie fester: Verkauf des Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland beschlossen