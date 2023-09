Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) fällt am Mittwochvormittag

Blick auf Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 26,01 GBP.

Um 09:06 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,01 GBP ab. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,95 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,00 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293.909 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.09.2023 markierte das Papier bei 26,18 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 0,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 20,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,02 GBP an.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell- und BP-Aktien uneins: Kalifornien klagt gegen Öl-Riesen - ExxonMobil- und ConocoPhillips-Aktien im Plus

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie fester: Verkauf des Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland beschlossen