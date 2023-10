Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 27,60 GBP zeigte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 27,60 GBP zeigte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 27,87 GBP. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,56 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,60 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.443.742 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 27,93 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2023). Abschläge von 22,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 74.578,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 25,47 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

