Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,68 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 27,68 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,78 GBP aus. Mit einem Wert von 27,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 212.912 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 28,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,02 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

