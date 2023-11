Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 26,24 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 26,24 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,34 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,14 GBP. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 676.333 Stück gehandelt.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 27,93 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,46 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 18,07 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,65 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95.749,00 USD gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,15 USD je Aktie belaufen.

