Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 26,42 GBP nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 26,42 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,48 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,14 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.118.362 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 5,74 Prozent Luft nach oben. Am 25.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 18,63 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,65 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 76.350,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,15 USD fest.

