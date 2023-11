Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 26,30 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 26,30 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 26,34 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,14 GBP. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 174.027 Stück gehandelt.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 18,27 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,65 GBP.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 76.350,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 01.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels steigen

Börse London: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag

Optimismus in London: So steht der FTSE 100 aktuell