Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 28,34 EUR. Bei 28,13 EUR markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.731 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,91 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,36 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 30,61 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 101.303,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85.280,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,58 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Equinor-Aktie springt hoch: Equinor verbucht 2022 Rekordgewinn

Shell-Aktie zieht an: Shell schließt 2022 mit Rekordgewinn ab - Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com