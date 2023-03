Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) macht am Nachmittag Boden gut

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 23,08 GBP. Bei 23,34 GBP erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.853.317 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 11,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,33 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101.303,00 USD umgesetzt, gegenüber 85.280,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,47 USD je Aktie aus.

