Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 23,95 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 23,95 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,95 GBP aus. Mit einem Wert von 23,73 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 885.453 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei 26,14 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 8,38 Prozent niedriger. Bei 21,50 GBP fiel das Papier am 25.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 10,23 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Es stand ein EPS von 0,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100.059,00 USD gelegen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

