Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 23,72 GBP zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 23,72 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 23,99 GBP. Bei 23,73 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 2.314.482 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2023). Abschläge von 9,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74.578,00 USD – eine Minderung von 25,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100.059,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

