Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 26,07 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 26,07 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,05 GBP. Mit einem Wert von 26,19 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 871.340 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 7,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,65 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umgesetzt.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

