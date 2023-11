Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 26,20 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 26,20 GBP ab. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,96 GBP nach. Bei 26,19 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 2.013.884 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,65 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 76.350,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95.749,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

