Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,24 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,24 GBP ab. Das Tagestief markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,16 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,19 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.331 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 27,93 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,44 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 18,08 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,65 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.350,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,15 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

