Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 29,01 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 29,01 GBP zu. Bei 29,04 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,69 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.609.349 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,52 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 1,78 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 22,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 23,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,46 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,73 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,88 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London in Grün: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100

Börse London: FTSE 100 präsentiert sich leichter

Börse London: FTSE 100 fällt zurück